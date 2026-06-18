«Сделано в России»: новые достижения Богдановичского комбикормового завода «Сибагро»

Фото: предоставлено «Сибагро»

Предприятие продолжает укреплять свои позиции. Завод продлил сертификат «Сделано в России» по направлению «Качество», подтвердив высокий уровень качества продукции и производственных процессов.

В числе следующих задач — развитие экспортного направления. Сегодня продукция завода уже поставляется в Казахстан, а среди перспективных рынков сбыта рассматриваются Узбекистан, Армения, Монголия, Китай, Азербайджан и Кыргызстан.

Фото: предоставлено «Сибагро»

Новые проекты и партнёрства подтверждают, что завод уверенно наращивает производственный потенциал и вносит вклад в развитие страны, региона и холдинга.

- Последние события показывают, что завод набирает хорошие обороты. Мы вырабатываем премиксы, комбикорма и БВМК, подтверждаем качество продукции, расширяем сотрудничество с новыми партнёрами и развиваем экспортное направление. И мы всегда открыты — готовы в любой момент встретить гостей, всех, кто хочет своими глазами увидеть, как создаются комбикорма для крупных животноводческих предприятий. Всё это стало возможным благодаря команде предприятия и поддержке холдинга «Сибагро». Уверен, что впереди у завода ещё много важных проектов и новых достижений, — отметил директор Богдановичского комбикормового завода «Сибагро» Владимир Иванович Стогний.

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