Осужденные сошьют мантии для 4,5 тысяч свердловских выпускников

;,5 тысячи мантий будут шить для выпускников вузов. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Невьянске в центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 46 выполняют заказ. Осужденные шьют академические мантии, которые наденут выпускники вузов Среднего Урала. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

На швейном участке изготовят 4,5 тысячи комплектов. В дальнейшем в этих мантиях выпускники отправятся на церемонию вручения дипломов.

- Благодаря таким заказам швейные мощности ИК-46 находятся в постоянной загрузке, что исключает простои. Осужденные получают стабильную заработную плату, погашают исковые обязательства и совершенствуют профессиональные навыки, - рассказали в ведомстве.

Также сказано, что это позволяет осужденным создавать символы профессионального пути для молодых специалистов.