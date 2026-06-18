Власти Екатеринбурга рассказали, когда начнется реконструкция Вайнера

К реконструкции Вайнера приступят в конце июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Екатеринбурга рассказали, когда приступят к реконструкции улицы Вайнера. Главную пешеходную улицу столицы Урала начнут преображать уже в конце июня.

– К работам приступят в конце третьей декады июня. В данный момент идёт подготовка гранитных плит на территории карьеров. Кроме того, готовятся документы, позволяющие работать в границах ОКН, – сообщили «КП-Екатеринбург» в мэрии.

Напомним, что на реконструкцию Вайнера направят 554 миллиона рублей. «Уральский Арбат» ждет масштабное обновление: здесь уложат новую плитку, установят новые скамейки с вазонами, в которые высадят множество деревьев и растений. В конце мая здесь уже убрали медиаэкран.

Кроме того, на Вайнера обновят освещение, систему оповещения и установят видеонаблюдение. Работами по обновлению пешеходной улицы займется компания из Уфы «Уралагротехсервис».