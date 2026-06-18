Исторические элементы здания сохранят: эксперты одобрили реконструкцию цирка в Екатеринбурге

Главгосэкспертиза одобрила корректировки в плане реконструкции цирка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главное управление государственной экспертизы России одобрило реконструкцию цирка в Екатеринбурге. Причиной для повторного рассмотрения стало внесение корректировок ряда проектных решений.

– Изменения затронули мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и условий комфортного пребывания зрителей с ограниченными физическими возможностями. Например, в здании появятся дополнительные эвакуационные лестницы, а места для маломобильных граждан перенесли в первые ряды зрительного зала, – сообщила представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Анна Пьянкова.

Площадь цирка после реконструкции составит около 20 тысяч квадратных метров, а в обновленном зале расположат 1900 мест с более комфортным расположением кресел. Отмечается, что несущие конструкции и исторические элементы здания сохранят.

Напомним, что ранее генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что работы по реконструкции цирка завершат в 2027 году.