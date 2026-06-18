Из Свердловской области за неделю выдворили 182 нелегала

За неделю с Урала выдворили 182 нелегала

Полиция за неделю выявила и выдворила из Свердловской области 182 нелегала. Масштабная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026» проведена по указанию начальника гарнизона полиции Александра Мешкова.

В акции приняли участие сотрудники ОВД, уголовного розыска, Госавтоинспекции, наркоборцы, представители ФСБ и другие сотрудники правоохранительных органов – всего более 1000 человек.

– Тщательным проверкам сыщиков, как обычно, подверглись места проживания и трудовой деятельности иностранных граждан, объекты транспортной инфраструктуры, строительные площадки, предприятия торговли и сферы услуг. За семь дней выявлено 953 нарушителя. К административной ответственности привлечены 620 человек, – сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Кроме того, были наказаны 228 человек, оказывавших услуги нелегалам, а за незаконное использование труда у ответственности привлекли 97 работодателей. Общая сумма наложенных штрафов превысила 4 миллиона рублей, в бюджет взыскали 1,5 миллиона рублей. Было принято 222 запрета на въезд в РФ и возбуждено 56 уголовных дел.

В одном из случаев силовики накрыли цех по упаковке рыбы. 22 нелегала были оштрафованы, еще 11 выдворены из Свердловской области. На работодателя завели уголовное дело, сейчас он арестован и отправлен в СИЗО. В другом случае в Тугулыме задержали двух граждан, перевозивших в легковом автомобиле крупную партию наркотиков.