Рабочие места стали комфортнее: на ВИЗ-Стали наградили лидеров «Железного порядка»

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) наградили победителей корпоративного конкурса «Железный порядок», в котором оценивается внедрение системы 6С. Это инструмент Производственной системы, который помогает делать рабочие места более удобными и безопасными: выстраивать логичное размещение инструмента и материалов, обозначать маршруты и зоны, использовать визуальные подсказки и чек листы. В результате повышается эффективность процессов, а условия труда становятся комфортнее.

По итогам конкурса награды получили три участка ВИЗ-Стали, где более 100 сотрудников были вовлечены в улучшения. Команды предприятия соревновались с подразделениями НЛМК, а победителей определяли по результатам перекрёстных обходов.

Первое место в группе энергетических подразделений занял участок по производству газа ВИЗ-Стали. Третьи места в своих группах получили железнодорожный участок транспортного цеха (логистика) и прокатный участок цеха холодной прокатки (плоский прокат).

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

— Как бы ни назывались подразделения, все участники заряжены одной целью: сделать работу лучше, рабочие места — комфортнее и безопаснее, а процессы — эффективнее. Ценно, что улучшения идут от непосредственно от сотрудников, а 6С даёт простой инструмент, который быстро превращает идеи в понятный порядок и измеримый результат, — отметил генеральный директор ВИЗ-Стали Борис Паршаков.

Церемонии награждения прошли непосредственно на участках. Победителям вручили денежные сертификаты на призовой фонд: 300 тыс. рублей за первое место и 100 тыс. рублей за третье. Средства команды направят на дальнейшие улучшения — ремонт, закупку оборудования и оснастки, стеллажи и мебель, развитие визуальных стандартов. Коллективы также получили именные дипломы и памятные сувенирные медали.

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