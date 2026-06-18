Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика18 июня 2026 9:14

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с длинным льготным периодом

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб
Светлана ЛЕОНОВА
«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с бесплатным обслуживанием и доставкой, а также с льготным периодом до 120 дней. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 27.05.2026 г.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Генеральная лицензия Банка. России №30 выдана 10.09.2015 г.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ИНН 0274062111 Erid: 2W5zFHwCgVP