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НовостиЭкономика18 июня 2026 9:11

В Екатеринбурге с начала года число самозанятых выросло на 10 тысяч

В Екатеринбурге стало больше самозанятых
Екатерина ГАПОН
Самозанятые платят 4% налога при работе на граждан и 6% - при работе на организацию

Самозанятые платят 4% налога при работе на граждан и 6% - при работе на организацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с начала 2026 года число самозанятых увеличилось на 10 тысяч. Это следует из данных Минэкономики Свердловской области. По их даны, в Екатеринбурге зарегистрировано 217 318 налогоплательщиков на профессиональный доход, а в начале 2026 года их число составляло 206 993.

– Причина востребованности этой формы налогообложения – простота, удобство и низкий процент. Самозанятые уплачивают всего 4 % от выручки при работе с гражданами и 6 %, если сотрудничают с организациями или индивидуальными предпринимателями, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Зачастую профессиональный налог выбирают те, кто занимается оказанием косметических услуг на дому, перевозкой пассажиров и грузов, продажей собственной продукцией, фото и видео съемкой или ремонтом.

Такой налог можно платить, пока доход в течение года не превысит 2,4 миллиона рублей.