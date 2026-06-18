«Адольф Гитлер» из Нижнего Тагила проведет под арестом 5 суток

«Адольф Гитлер» проведет под арестом 5 суток Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил административный арест «Адольфу Гитлеру». Напомним, что 18-летний студент Тимофей Вахонин указал такое имя при заказе пиццы на фуд-корте в торговом центре, после чего его задержали.

- Сыщики посетили место учёбы, проверили его социальные сети, проанализировали связи, контакты, отзывы педагогов и ровесников. Он не только представлялся главарём третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в Интернете и по месту учёбы. Собственные грехи сразу полностью признал и раскаялся, заверив, что подобного больше не повторится. Удалил все размещённые в сети мерзости. Эти обстоятельства и отразилось на приговоре суда. Вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведёт в спецприёмнике МВД для административных правонарушителей, - руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В пресс-службе Свердловского областного суда также пояснили, что 9 июня 2026 года студент строительного колледжа разместил в одном из открытых чатов мессенджера фотографию с изображением запрещенной символики, нанесенной на поверхность парты в учебном заведении. Позднее он стер рисунок, а также удалил снимок из сети.

Тимофея признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Принимая во внимание характер правонарушение суд посчитал, что штраф не сможет предупредить новые правонарушения, поэтому Вахонину назначили 5 суток ареста.