Почти 200 студентов-медиков пройдут практику в больницах ЯНАО

Студентов распределили по больницам Ямала Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 года 185 студентов-медиков распределили по больницам и поликлиникам Ямало-Ненецкого автономного округа для прохождения практики. Об этом сообщает «Ямал 1».

Практику будущие врачи проходят в медицинских учреждениях Надыма, Салехарда, Муравленко, Ноябрьска, Тазовского, Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Лабытнанги, и Губкинского.

Студентов старших курсов закрепили за профильными отделениями, студенты младших курсов помогают медикам в текущей работе. К каждому студенту прикрепили наставника.