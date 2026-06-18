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НовостиДом. Семья18 июня 2026 8:08

Почти 200 студентов-медиков пройдут практику в больницах ЯНАО

Студентов-медиков распределили на практику по больницам и поликлиникам Ямала
Лев ИСТОМИН
Студентов распределили по больницам Ямала

Студентов распределили по больницам Ямала

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 года 185 студентов-медиков распределили по больницам и поликлиникам Ямало-Ненецкого автономного округа для прохождения практики. Об этом сообщает «Ямал 1».

Практику будущие врачи проходят в медицинских учреждениях Надыма, Салехарда, Муравленко, Ноябрьска, Тазовского, Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Лабытнанги, и Губкинского.

Студентов старших курсов закрепили за профильными отделениями, студенты младших курсов помогают медикам в текущей работе. К каждому студенту прикрепили наставника.