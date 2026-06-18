Пьяного дебошира задержали и отправили под стражу. Фото: скриншот видео

В Пионерском районе Екатеринбурга задержали пьяного дебошира, который напал с ножом на знакомого за отказ выпить. Инцидент произошел 17 июня на улице Сулимова возле дома №38. В это время 46-летний мужчина стоял у подъезда вместе со знакомым.

К ним подошел подозреваемый с явными признаками опьянения. Он стал настойчиво предлагать новым знакомым выпить, но получил отказ. Затаив обиду, мужчина ушел домой, но вскоре вернулся уже с ножом в руке.

Пьяный дебошир напал на мужчину за отказ выпить. Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

– В ходе завязавшейся потасовки дебошир нанес несколько ранений оппоненту в спину и грудь. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в больницу с повреждением легкого. Нападавшего же задержали подоспевшие сотрудники полиции, – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Выяснилось, что мужчина живет в соседнем доме, работает слесарем-сборщиком на одном из заводов, ранее судим не был. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Его отправили под стражу.