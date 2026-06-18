Департамент культуры Екатеринбурга окажет поддержку «Коляда-театру»

Департамент культуры Екатеринбурга поддержит театр, но на решение суда повлиять не сможет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Департамент культуры Екатеринбурга не может повлиять на судьбу «Коляда-театра» до решения суда. Официальный ответ опубликовал telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В письме говорится, что власти окажут поддержку театру, но вмешиваться в судебное разбирательство не имеют права.

– Статус учредителя некоммерческой организации носит организационно-учредительный, а не имущественный характер. Он не может быть передан по наследству по просьбе третьих лиц, – поясняется в ответе департамента.

Там также уточнили, что полномочия директора и статус учредителя – это разные правовые категории. Поэтому смерть учредителя, являвшегося также директором, приводит к необходимости формирования новых органов управления.

Напомним, что «Коляда-театр» оказался на грани закрытия после смерти его основателя драматурга Николая Коляды. Сейчас замдиректора театра Эка Вашикидзе подала иск в суд, в котором просит признать ее руководителем и одним из учредителей «Коляда-театра». Без этого учреждение не может сдавать налоговую отчетность и платить сотрудникам зарплату. В поддержку театра граждане и деятели культуры собрали уже более 400 подписей.