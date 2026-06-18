В День молодежи в центре Нижнего Тагила введут «сухой закон»

Алкоголь нельзя будет купить в центре Нижнего Тагила 27 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Нижнего Тагила подписал постановление о праздновании Дня молодежи 27 июня 2026 года. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

Для повышения уровня безопасности порядок на улицах Нижнего Тагила будут охранять сотни полицейских, а в центре города с 15 до 23 часов запретят продажу спиртных напитков.

Алкоголь в указанное время нельзя будет приобрести в границах улиц: Мира от Карла Маркса до Горошникова, Горошникова от Краснорамейской до Мира, Уральской от Огаркова до Красноармейской, Огаркова - от Уральской до Маркса, Пархоменко - от Маркса до Горошникова и Маркса - от Мира до Пархоменко.

В День молодежи в Нижнем Тагиле проведут праздничные и спортивные мероприятия.