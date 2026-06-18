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НовостиОбщество18 июня 2026 7:18

Из-за Ural Music Night метро в Екатеринбурге будет работать до 2 часов ночи

19 июня работу метрополитена в Екатеринбурге продлили на два часа
Лев ИСТОМИН
Работу уральской подземки продлили на два часа

Работу уральской подземки продлили на два часа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня 2026 года, работу метрополитена продлял до 2 часов ночи из-за проведения масштабного музыкального фестиваля Ural Music Night. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Как правило, работу уральской подземки продляют только в День Победы и День города, и только до 01 ночи. Но здесь было сделано исключение, чтобы посетители фестиваля смогли нормально добраться до места проживания. Так как часть концертов завершатся ночью.

С начала июня название станций в Екатеринбургском метрополитене объявляет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин - один из организаторов и участников фестиваля.