Из-за Ural Music Night метро в Екатеринбурге будет работать до 2 часов ночи

Работу уральской подземки продлили на два часа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня 2026 года, работу метрополитена продлял до 2 часов ночи из-за проведения масштабного музыкального фестиваля Ural Music Night. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Как правило, работу уральской подземки продляют только в День Победы и День города, и только до 01 ночи. Но здесь было сделано исключение, чтобы посетители фестиваля смогли нормально добраться до места проживания. Так как часть концертов завершатся ночью.

С начала июня название станций в Екатеринбургском метрополитене объявляет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин - один из организаторов и участников фестиваля.