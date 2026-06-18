Из-за телефонов проблемы со зрением выявили у 10 тысяч юных свердловчан

Миопию все чаще стали выявлять у детей в возрасте 5-6 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Свердловские врачи выявили проблемы со зрением, а именно приобретенную миопию, у 10 тысяч детей. По итогам 7-летнего периода наблюдений специалисты отметили, что динамика ухудшения зрения напрямую связана с увеличением доступности гаджетов, в том числе телефонов.

Кроме того, болезнь молодеет: если 10 лет назад близорукость выявляли у детей после 10 лет, то сейчас все чаще ее обнаруживают у детсадовцев в возрасте 5-6 лет.

– В настоящее время мы в среднем диагностируем случаи миопии примерно у 10% детей дошкольного возраста. К 10–11 классу учёбы в школе заболеваемость вырастает до 70%. Это серьёзная проблема, решить которую без включённости родителей невозможно, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Исходя из исследований, использование гаджетов в таком объеме, в котором их используют сейчас, способствует усилению близорукости в восемь раз. Основная проблема в близком расположении экрана – он должен располагаться на расстоянии 20 сантиметров от глаз и проводить перед ним не часы, а минуты. Сложность также заключается в невозможности лечения миопии до 18 лет.