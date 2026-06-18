В Екатеринбурге самокатчик сбил 4-летнего мальчика и сбежал

Самокатчик сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель электросамоката сбил 4-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел вечером 17 июня на улице Селькоровской.

По предварительным данным, самокатчик ехал в сторону улицы Мусоргского и сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. После произошедшего водитель СИМ скрылся.

– В результате ДТП пострадал 4-летний мальчик, который с различными травмами бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга. После оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По факту ДТП проводится проверка, самокатчика разыскивают.

Автоинспекторы напоминают, что оставление места ДТП водителем СИМ является административным нарушением по части 2 статьи 12.27 Ко АП РФ и влечет за собой лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо арест на 15 суток.