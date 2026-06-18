В Екатеринбурге экскурсии посетили более 2 миллионов туристов

Более 2 миллионов экскурсантов посетили Екатеринбург в 2025 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбург в 2025 году посетили более 2 миллионов экскурсантов – гостей, которые прибыли в столицу Урала на один день и воспользовались услугами экскурсовода. Об этом рассказала глава департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форкушина.

Всего в Свердловской области работает 239 аттестованных экскурсоводов, большая часть из них – в Екатеринбурге. Самая крупная профильная организация – «Уральское содружество экскурсоводов и гидов-переводчиков». В нее входят 115 специалистов.

– Благодаря совместной работе Администрации Екатеринбурга и УрСЭГ удалось решить ряд вопросов сферы. Выделены стоянки для экскурсионных автобусов, тем самым решена многолетняя проблема, тормозящая развитие отрасли, – отметила Екатерина Форукшина.

Экскурсоводы работают и в других местах, например, в проекте «Екбгуляем», в Музее истории Екатеринбурга и в командах библиотек на базе Муниципального объединения библиотек. Среди последних трендов в экскурсиях – авторские и индивидуальные маршруты, а также экскурсии вдали от центра, например, в районах Уралмаш, ВИЗ и других.