На Среднем Урале внезапно скончались на работе 57 человек

С начала года на работе внезапно скончались 57 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за минувшие пять месяцев этого года 57 жителей умерли на рабочих местах. Эти случаи смерти не связаны с производством. Об этом информирует пресс-служба Роструда.

Речь идет о том, что уральцы умерли на работе из-за разных заболеваний.

- За прошедший период зафиксировали 9 смертей среди женщин. Мужчин – 48. Основной диагноз: сердечно-сосудистые заболевания. Свердловчане умирали в возрасте от 24 до 73 лет. Наибольшее количество – работники в возрасте от 50 до 60 лет. Это 31 работник или 54% сотрудников, - сказано в сообщении.

Роструд напоминает работодателям о необходимости регулярных медицинских осмотров персонала.