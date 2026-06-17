Напитки из офисных кофемашин могут вызывать пневмонию

Остатки кофейных масел и воды становятся благоприятной средой для развития бактерий Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Кофе из офисных кофемашин может быть опасен для здоровья. Об этом изданию «Абзац» сообщила врач-диетолог Дарья Русакова. По словам эксперта, редкая очистка аппаратов создают идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Это может привести к серьезным инфекциям.

Вот как врач объяснила механизм:

- В кофемашине при влажности и неправильной температуре воды в резервуарах остатки кофейных масел и воды становятся благоприятной средой для развития бактерий.

Микробы активно размножаются в трубках и резервуарах, а в блоках для капучино скапливаются остатки молока.

Если аппарат долго не чистить, внутри образуются устойчивые биопленки — многослойные колонии из микробов и масел. Обычные моющие средства их плохо смывают, и машина превращается в постоянный источник заразы. Во влажных частях также разрастаются плесень и дрожжи, которые вызывают аллергию и расстройства ЖКТ.

По словам Русаковой, из-за плохо очищенной кофемашины можно подхватить кишечные инфекции. Бактерии эшерихии коли, сальмонелла и норовирус способны попасть в напиток и спровоцировать диарею, рвоту и боли в животе. Кроме того, существует риск заражения легионеллой. Эта бактерия передается через пар и аэрозоли, вызывая пневмонию — особенно у людей с ослабленным иммунитетом.