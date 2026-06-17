На время рассмотрения иска о взыскании с клиники более 76 миллионов рублей на ее счета наложили арест Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У «Клиники сердца» Яна Габинского арестовали счета. Это следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. С иском о взыскании с учреждения более 76,4 миллиона рублей обратилась корпорация «Атомстройкомплекс».

11 июня от компании поступило заявление о принятии обличительных мер на время рассмотрения иска, а именно наложение ареста на счета организации. Исходя из постановления суда, у «Клиники сердца» есть большая задолженность по налогам – 12 миллионов рублей.

При этом у учреждения есть еще и кредит на 400 миллионов рублей, но из-за того, что обязательства по нему не исполнялись, сумма выросла еще на 20 миллионов рублей. Также в иске упоминается, что «Клиника сердца» пытается вывести активы. Ранее сообщалось, что ее выставили на продажу за 1 миллиард рублей.

15 июня Арбитражный суд Свердловской области принял обличительные меры, наложив арест на счета «Клиники сердца».