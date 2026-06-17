На Урале стали известны имена первых 200-балльников ЕГЭ

Максим Шестовских из Нижнего Тагила. Фото: канал Дениса Паслера

В Свердловской области стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. С учетом итогов предыдущих экзаменов, в регионе уже три выпускника 200-балльника. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Агния Божкова - выпускница Уральской специальной музыкальной школы. Фото: канал Дениса Паслера

Наивысшие результаты у Максима Шестовских из школы № 36 Нижнего Тагила. Марины Батуриной из школы № 19 Каменска – Уральского, а также Агнии Божковой из Уральской специальной музыкальной школы (колледж). У этих выпускников максимальные баллы по русскому языку и литературе.

- К победам ребят прямое отношение имеют и их педагоги. Учителя – это основа и фундамент общества. Любой сегодняшний профессионал – это вчерашний школьник, в которого вложили время, силы, знания. Мы гордимся региональным педагогическим сообществом, - сообщил Денис Паслер.

Марина Батурина из Каменска - Уральского. Фото: канал Дениса Паслера

Глава региона выразил благодарность педагогам и наставникам за подготовку ребят. В качестве одного из примеров он приводит педагога Уральской специальной музыкальной школы Елену Глухих. В этом году у нее пять выпускников написали ЕГЭ по литературе на 100-баллов.