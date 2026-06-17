Металлургическая лаборатория на Урале получила федеральную аккредитацию

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Федеральная служба по аккредитации выдала положительное заключение и включила Центральную лабораторию ЕВРАЗ НТМК в реестр оценки соответствия Евразийского экономического союза. Теперь она может самостоятельно проводить сертификационные испытания колёс, бандажей, рельсов и другой ж/д продукции. Ранее комбинат заказывал эти процедуры в сторонних лабораториях.

ЕВРАЗ НТМК выпускает продукцию транспортного назначения, подлежащую обязательной сертификации для ж/д сетей России и стран ЕАЭС. В ходе подготовки к аккредитации специалисты лаборатории адаптировали технологические процессы под все необходимые требования. В результате она расширила область аккредитации и получила право тестировать продукцию по 23 методикам и определять более 200 параметров.

Федеральные эксперты отметили высокую квалификацию персонала, точность измерений, современное оснащение. За последние годы в лабораторию поступили роботизированный маятниковый копер для испытаний на ударный изгиб, машины для тестирования растяжений металла и универсальные твердомеры. Компания также инвестирует в обучение специалистов.

- Наличие аккредитованной лаборатории выводит испытания ЕВРАЗ НТМК на новый уровень. Мы подтвердили, что наши компетенции соответствуют требованиям стран Евразийского экономического союза. Теперь комбинат не зависит от сторонних организаций, экономит средства и сокращает сроки получения сертификатов соответствия, - отметил технический директор дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денис Кошкаров.