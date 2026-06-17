В поддержку «Коляда-театра» собрали более 400 подписей

За сохранение «Коляда-театра» голосуют как горожане, так и деятели культуры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В поддержку «Коляда-театра» собрано уже более 400 подписей. Об этом рассказала представитель инициативной группы Вера Рычкова. По ее словам, подписи оставляют как простые зрители, так и драматурги, актеры и представители культуры.

– Свои подписи присылают и жители других городов, например, в Москве обращение подписали пять театральных критиков. Из органов власти уже начали поступать ответы на личные обращения горожан, – рассказала Вера Рычкова.

Напомним, что «Коляда-театр» оказался на грани закрытия после смерти единственного учредителя – Николая Коляды. Драматурга не стало в ночь на 2 марта 2026 года. Сейчас театр не может сдать ни налоговую отчетность, ни выплатить зарплату сотрудникам – электронная подпись Николая Коляды отозвана. Замдиректора «Коляда-театра» Эка Вашикидзе подала иск в суд, в котором просит признать ее руководителем, однако судебное заседание постоянно переносится.