В Нижнем Тагиле задержали «Адольфа Гитлера»

На студента завели административное дело по статье о пропаганде фашизма. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Нижнем Тагиле полицейские задержали «Адольфа Гитлера». Именно под таким именем молодой человек заказал пиццу в ТЦ «Депо». Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, подозреваемым оказался студент строительного колледжа Тимофей, он учится на электрика.

– Взяли его по месту учебы. Оказывать сопротивления или спешно ретироваться он не пытался. В своем поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое. Горе-студент сказал, что не является нацистом или их поклонником, – сообщил полковник Горелых.

Свой поступок студент объяснил тем, что якобы не осознавал смысл поступка и заверил, что такого больше не повториться. На Тимофея завели административное дело по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда фашизма». По этой статье молодому человеку до 15 суток ареста.

Врио начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила Венер Гафаров сообщил, что в ближайшее время направит на имя директора колледжа официальное представление с требованием провести в учебном учреждении профилактические мероприятия.