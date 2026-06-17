Всех детей и подростков Ямала привлекут в внеучебной деятельности

Школьников привлекут в внеучебной деятельности Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе намерены ввести единую систему внеучебной деятельности, к которой привлекут до 2030 года всех детей и подростков. Об этом сообщает «Ямал 1».

Причиной такого решения стал рост деструктивного поведения среди школьников, что увеличивает риски в социуме.

Среди выводов: отсутствие положительных примеров среди взрослых в подростковой середе, недостаточное количество точек самореализации у детей и подростков.

Решение проблемы: замена разрозненных программ дополнительного образования на единую систему внеурочной деятельности.