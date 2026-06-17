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НовостиОбщество17 июня 2026 7:22

Водителей грузовиков будут штрафовать за нарушения с помощью камер

Система будет действовать с 1 июля 2026 года
Лев ИСТОМИН
Водители должны строго соблюдать ПДД

Водители должны строго соблюдать ПДД

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в Екатеринбурге будут при помощи камер наблюдения автоматически штрафовать водителей грузовиков, которые нарушают правила дорожного движения, игнорируя знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», либо передвигаются по левой полосе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Автоматическая фиксация не будет относиться к почтовым автомобилям, а также к грузовикам без прицепа массой до 27 тонн, которые обслуживают предприятия в зоне действия знаков.

Водители обязаны соблюдать требования дорожных знаков, в противном случае их ждет административная ответственность.