Водителей грузовиков будут штрафовать за нарушения с помощью камер

Водители должны строго соблюдать ПДД Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в Екатеринбурге будут при помощи камер наблюдения автоматически штрафовать водителей грузовиков, которые нарушают правила дорожного движения, игнорируя знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», либо передвигаются по левой полосе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Автоматическая фиксация не будет относиться к почтовым автомобилям, а также к грузовикам без прицепа массой до 27 тонн, которые обслуживают предприятия в зоне действия знаков.

Водители обязаны соблюдать требования дорожных знаков, в противном случае их ждет административная ответственность.