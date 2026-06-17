В свердловском Заксобрании предложили увеличить «депутатский миллион» до 15 млн

«Депутатский миллион» предложили увеличить до 15 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Законодательном собрании Свердловской области предложили увеличить размер «депутатского миллиона» до 15 миллионов рублей. Это те средства, которые депутаты могут потратить на бюджетные организации.

С просьбой повысить сумму обратился заместитель председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Евгений Зяблицев.

– В 2012 году на средства «депутатского миллиона» – 800 тысяч рублей, я почти полностью остеклил 71-ю школу на Компрессорной. Сейчас на эти деньги можно остеклить в лучшем случае четверть, – отметил депутат.

В других регионах, таких как Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская и Оренбургская области, а также Пермский край сумма «депутатского миллиона» составляет 3 миллиона рублей, и доходит до 15 миллионов рублей в Московской области.

Евгений Зяблицев отметил, что сумма «депутатского миллиона» была введена 30 лет назад первым губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем и с тех пор не индексировалась.