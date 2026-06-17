Как в Екатеринбурге упрощают получение муниципальных услуг

Для удобства горожан часть процессов переводят в «цифру» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Екатеринбурга с 2010 года работает над оптимизацией получения муниципальных услуг. Для удобства горожан часть процессов переводят в «цифру». По возможности в мэрии стараются сократить количество очных визитов, сроки оказания услуги, перечень необходимых документов, объем сведений, которые заявитель должен указать в заявлении.

В настоящее время екатеринбуржцам доступно 116 муниципальных услуг. Треть из них можно получить через портал «Госуслуги». В частности, записать ребенка в школу, попасть на прием к врачу, согласовать перепланировку жилых помещений и многое другое. Муниципальные услуги затрагивают сферы образования, здравоохранения, жилищно-комунального хозяйства, строительства и имущественных отношений.

- С учетом федеральных установок мы придерживаемся принципа "101" при доработке муниципальных услуг: один документ, ноль личных визитов, один день для подготовки результата. Наша цель – рост удовлетворенности горожан от взаимодействия с муниципалитетом, - говорит Алексей Прядеин.

В рамках федерального проекта «Государство для людей» ведется работа по упрощению получения пяти услуг Департамента спорта и Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, среди которых:

- присвоение спортивных разрядов,

- выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,

- предоставление муниципальных земельных участков на торгах,

- признание садового дома жилым и наоборот,

- выдача уведомления о соответствии планируемого к строительству дома установленным параметрам и допустимости его размещения на земельном участке.

Часть услуг оказывается в проактивном режиме, то есть без лишних действий со стороны граждан. От человека может потребоваться только подтвердить согласие на оказание услуги, подписав уже готовое заявление. Например, в таком порядке оказывают услугу по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, относящимся к определенным льготным категориям.