В Екатеринбурге выявили 7 уклонистов, не вставших на воинский учет

Повестки вручили 7 уклонистам. Фото: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО

В Пионерском районе Екатеринбурга провели рейд по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учет. Проверку провели офицеры 58-го военного следственного отдела СК России по торговым точкам с фруктами и овощами.

– В Пионерском районе Екатеринбурга проверили 28 человек, из них 7 направлены в военные комиссариаты, – сообщили в пресс-службе Военное следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу.

Напомним, что ранее аналогичный рейд провели по ресторанам Екатеринбурга. Помимо уклонистов офицеры совместно с сотрудниками военного комиссариата выявляли лиц, нарушивших миграционное законодательство. По итогам проверки 10 человек получили повестки для явки в военкомат.