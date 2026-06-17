В Екатеринбурге перекроют Новокольцовский из-за полумарафона

На главных улицах Новокольцовского движение будет ограничено Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 20 июня перекроюи центральные улицы в Новокольцовском из-за полумарафона «Серые ночи». Вечерний забег пройдет на дистанции 21,1 и 10 километров. Также предусмотрен детский маршрут.

– В связи с проведением мероприятия с 10:00 20 июня по 10:00 21 июня будет перекрыто движение автотранспорта на участке по бульвару ЭКСПО, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Движение также ограничат 20 июня с 22:30 по 21 июня до 04:00 на бульваре Новосинарском от Варшавской до Универсиады, на бульваре ЭКСПО от Кольуовского тракта до бульвара Новосинарский, на улице Универсиады от бульвара ЭКСПО до Новосинарского и на улице 100-летия Уральского университета от бульвара Новосинарского до улицы Олимпийской.

На указанных участках улиц парковка также будет запрещена.