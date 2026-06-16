В Нижнем Тагиле кроссовер сбил 11-летнюю девочку на «зебре»

Со слов водителя, девочка внезапно выбежала на пешеходный переход, из-за чего она не успела затормозить. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле кроссовер сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. Авария произошла вечером 15 июня на улице Ульяновской, 53. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage не предоставил девочке преимущество на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на нее.

– В результате дорожного происшествия пострадала 11-летняя девочка-пешеход, с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение Нижнего Тагила, где медики оказали ей необходимую помощь, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

За рулем кроссовера находилась 43-летняя женщина со стажем вождения 16 лет. За нарушение ПДД привлекалась к ответственности один раз. Водитель пояснила, что ребенок выбежал на пешеходный переход внезапно, и она не успела затормозить.

На женщину завели административный материал по статье 12.18 КоАП РФ «Непредставление имущества» и по статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему». Проверка продолжается.