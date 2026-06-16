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НовостиОбщество16 июня 2026 10:50

Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами

Екатеринбург лидирует по количеству торговых площадей
Екатерина ГАПОН
Екатеринбург в лидерах по числу торговых площадей с 2021 года

Екатеринбург в лидерах по числу торговых площадей с 2021 года

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбург обогнал Москву и Санкт-Петербург по обеспеченности торговыми центрами. Об этом сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин на заседании комиссии Екатеринбургской городской думы.

– Екатеринбург по-прежнему остается лидером по количеству торговых площадей: пальму первенства в этом вопросе столица Урала удерживает с 2021 года. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса, обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 кв. метров на 1000 жителей, – отметил в своем докладе Максим Чаплыгин.

Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще три торговых центра – «Мозаика» на улице Бебеля в 2026 году, ТРЦ «Золотой» и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 2027 году.

Максим Чаплыгин также отметил, что раньше горожане чаще посещали ТЦ днем, а теперь – вечером и в выходные. Люди стали чаще приходить не за покупками, а за досугом.