СвЖД возобновила курсирование сезонных летних поездов в направлении Черноморских курортов

Фото: пресс-служба СвЖД

С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера:

- №290/289 Екатеринбург – Анапа, курсирует ежедневно;

- №521/522 Приобье – Новороссийск, курсирует через день;

- №523/524 Екатеринбург – Сириус (бывший Имеретинский Курорт), курсирует ежедневно;

- №525/526 Екатеринбург – Новороссийск, курсирует через день.

Летние поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов, в составах есть специализированные багажные купе. Доступна возможность оформления билетов по более низкому невозвратному тарифу. Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

Помимо сезонных летних поездов, на СвЖД в сообщении с городами Черноморского побережья курсируют круглогодичные поезда: №325/326 Пермь – Новороссийск, №345/346 Нижневартовск – Адлер, №353/354 Пермь – Сириус и др.

Планируется, что в целом за сезон летними и круглогодичными поездами дальнего следования южного направления воспользуются более 125 тыс. пассажиров.