На поддержку свердловских участников СВО потратили более 30 миллиардов

На поддержку участников СВО в 2025 году направили 30 миллиардов рублей Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году из бюджета Свердловской области было направлено более 30 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Эта сумма в три раза больше, чем в 2024 и в 2023 годах вместе взятыми. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства Свердловской области в Заксобрании.

– Конечно, в центре нашей работы – забота о защитниках Отечества разных поколений. В прошлом году мы отмечали 80-летие Великой Победы. И многое сделали для сохранения памяти о тех, кто погиб, защищая Родину. Сегодня мы продолжаем заботиться о бойцах СВО и их семьях, – отметил Денис Паслер.

Среди мер поддержки – новый образовательный проект «Патриоты». Он создан для помощи вернувшимся с СВО и их семьям, желающим открыть свой бизнес.

Также в регионе расширяют услуги реабилитации. В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн поставили новое оборудование для малоинвазивных операций на позвоночнике. В этом году планируется его ремонт и дальнейшее оснащение. Кроме того, из региона каждый неделю отправляют гуманитарную помощь.