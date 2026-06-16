Суд постановил снести недостроенный небоскреб у вокзала в Екатеринбурге

Высотку у вокзала снесут Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд постановил снести недостроенный небоскреб «Призма» в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

- Решение суда - под снос. ТЦ «Свердловск» останется. Остальное подлежит сносу, - сообщает глава департамента потребительского рынка и услуг мэрии Екатеринбурга Максим Чаплыгин, слова которого приводят ЕАН.

Суд признал высотку на улице Героев России, 2, самовольной постройкой. Много лет по этому поводу шло судебное разбирательство, теперь в этом споре поставлена точка.

Снести должны с 8 по 36 этаж. Торговый центр, расположенный на первых этажах здания, может продолжить работу, его нужно привести в нормативное состояние.