В Свердловской области обеспеченность медиками выросла на 5,3%

Дефицит медиков начал сокращаться Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области по итогам 2025 года сократился дефицит медицинских кадров. Обеспеченность врачами в регионе выросла на 5,3%. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер во время выступления с ежегодным отчётом о работе правительства Свердловской области за 2025 год в Законодательном собрании региона.

– Ежегодно увеличивается целевой набор студентов в Уральский государственный медицинский университет и областной медицинский колледж. Если в 2023 году целевой набор в университет составлял 785 человек, в 2055-м – 825 человек, на 26 год – порядка 900, – говорится в докладе.

Кроме того, в регионе действуют 134 медицинских класса, в которых обучается более 2 тысяч детей. Для закрепления кадров в малых городах Свердловской области введены выплаты узким специалистам. Также в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые подразумевают единовременные выплаты за переезд для работы в села и малые населенные пункты.