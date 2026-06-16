В Екатеринбурге будут судить блогершу Уланову, похитившую более 130 миллионов

Дело Улановой передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить блогершу Екатерину Уланову и ее супруга Алексея Уланова за хищение более 130 миллионов рублей. Потерпевшими по делу проходят 246 человек.

По версии следствия, Уланова с декабря 2021 года в своих каналах в мессенджерах публиковала посты о продаже разных товаров.

– Она размещала заведомо ложную информацию о продаже товаров по заниженной стоимости либо сертификатов, лотов на такие товары, предлагала приобрести подписки, якобы позволяющие купить товары стоимостью выше, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом она изначально не собиралась передавать товары, которые приобрели ее подписчики. Когда Улановой переводили деньги, она переставала выходить на связь.

Супругов обвиняют в совершении преступления по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба группой лиц». Уголовное дело, состоящее из 221 тома, направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.