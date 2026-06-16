В Свердловской области проверят техническое состояние сотни домов

Проверка покажет, какие еще дома нужно включить в программу капремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области пройдут массовые проверки многоквартирных домов на их техническое состояние. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Денис Паслер.

Проверка необходима для выявления домов, которым требуется капитальный ремонт, чтобы после обследования включить их в программу. Начать обследование домов должны не позднее 1 августа 2026 года. Контроль за исполнением возложен на замгубернатора Сергея Швиндта.

Всего проверка затронет 544 дома в 44 муниципалитетах Свердловской области. В Екатеринбурге техническое состояние оценят у шести многоквартирных домов на улицах Искорцев, 21, Комсомольской 6б и 8, Куйбышева 72, Луначарского 181 и Студенческой 4а.

В других городах проверки будут масштабнее – в Нижнем Тагиле проверят 233 дома, в Первоуральске – 32, в Каменске-Уральском 31 дом, в Серове – 25. В Лесном проверку пройдут 16 домов, в Асбесте – 15 домов, в Полевском – 11, в Кушве – 10 домов.