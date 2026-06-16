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НовостиОбщество16 июня 2026 4:24

На проектирование новых станций Екатеринбургского метрополитена выделят 200 млн

В Екатеринбурге ищут подрядчика для проектирования новых станций метро
Екатерина ГАПОН
Разработка технико-экономического обоснования новых станций метро обойдется Екатеринбургу в 200 миллионов

Разработка технико-экономического обоснования новых станций метро обойдется Екатеринбургу в 200 миллионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ищут подрядчика для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) новых станций метро. Это следует из тендера, опубликованного на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает Управление капитального строительства города Екатеринбурга.

На разработку проекта будущих станций метро власти Екатеринбурга планируют потратить 200,9 миллиона рублей. Подрядчику предстоит определить будущее местоположение объекта и плановые период строительства. ТЭО подразумевает продление первой линии в северном направлении от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная».

Также подрядчику предстоит рассчитать все технические характеристики: глубину и диаметр будущих тоннелей, протяженность линии и количество станций. Кроме того, исполнитель должен предоставить не менее трех вариантов трассировки метрополитена и включить в ТЭО строительство пересадочной станции с первой линии метро на будущею вторую ветку.