Экс-полицейские из Североуральска получили сроки за взятку щебнем

Экс-силовики были взяты под стражу в здании суда Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Североуральске огласили приговор бывшим сотрудникам местного отдела полиции Геннадию Сафронову и Андрею Фишеру. Их признали виновными по пункту «а, б» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Установлено, что они вымогали взятку у местного предприятия за бездействие. Заявили, что не будут выявлять нарушения правил дорожного движения сотрудниками компании. Также договорились о том, что работников компании не оштрафуют.

- Взамен они получили стройматериал. Взятка была в виде щебня общей стоимостью более 33 тысяч рублей, - сказано в сообщении.

По итогу Геннадию Сафронову назначили 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Ему запретили занимать должности на госслужбе, связанные с работой представителя власти на срок три года. Сафронова оштрафовали на 168 475 рублей.

Андрей Фишер получил 7 лет 7 месяцев строгого режима и аналогичный штраф. Под стражу бывших полицейских взяли в суде. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.