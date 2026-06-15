В Тюмени историческое здание продают за 1 рубль

Тот, кто выиграет конкурс, должен будет выполнить охранные обязательства. Фото: администрация Тюмени

В Тюмени на торги выставили старый жилой дом, который признан памятником архитектуры. Здание находится в плохом состоянии, пишет ИА «Тюменская линия».

Начальная цена символическая — всего один рубль, сообщила городская администрация.

Речь идет о двухэтажном особняке на улице Сакко, 15. Это «жилой дом из состава усадьбы» площадью почти 294 квадратных метра. Строение числится в госреестре объектов культурного наследия. Тот, кто выиграет конкурс, должен будет выполнить охранные обязательства, утвержденные комитет по охране историко-культурного наследия Тюменской области в мае 2026 года. В частности, победитель конкурса должен будет за свой счет отреставрировать и привести здание в порядок, соблюдая все нормы по сохранению исторического облика.

При этом задаток для участия в торгах - 171 782,16 рубля. Заявки принимают в электронном виде на площадке «Российского аукционного дома» с 16 июня по 11 июля. Сам конкурс назначили на 20 июля. Победителем станет тот, кто предложит самую высокую цену.

Аналогичная практика есть и в других городах. В 2025 году в Екатеринбурге выставили на торги здание медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина на Розы Люксембург,62 . Начальная цена тоже составляла 1 рубль, а задаток был уже 6,5 миллиона рублей. Победитель должен был отреставрировать объект культурного наследия площадью 3,4 тысячи квадратных метров.