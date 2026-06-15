Член избиркома Свердловской области Игорь Рузаков скончался

Игорю Рузакову было 54 года. Фото: сайт избирательной комиссии Свердловской области

Скончался экс-председатель совета реготделения партии «Зеленые» и действующий член свердловского избиркома Игорь Рузаков. Ему было 54 года. Об этом информирует пресс-служба свердловского избиркома.

- Последние годы были для него крайне сложными. Для коллег по избиркому Игорь Олегович старался оставаться прежним – энергичным, работоспособным, позитивным. В этом выразилась его последняя воля, он хотел остаться в памяти именно таким, - сказано в сообщении. - Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря Олеговича Рузакова.

Уточняется, что Игорь Рузаков был в числе кандидатов на выборах думы Верхотурья в 2011 году.

В 2013 году претендовал на пост главы Екатеринбурга, а также участвовал в выборах депутатов гордумы.

В том числе избирался в депутатов Госдумы в 2016 году. Участвовал в довыборах депутатов нижней палаты российского парламента в 2019 году.