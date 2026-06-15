В Нижнем Тагиле прошла всероссийская стажировка для руководителей ресурсных центров и некоммерческих организаций

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В стажировке приняли участие более 25 представителей ресурсных центров из Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Челябинска, Нижнего Тагила, Ишима и других городов. Обучающий вектор программы задавали федеральные эксперты в сфере развития НКО из Архангельска и Тюмени.

Программа стажировки включала деловые сессии и насыщенную культурно-образовательную часть. Участники посетили креативный кластер «Самородок», где познакомились с выставкой проекта «ЕВРАЗ – детям», созданную детьми с ОВЗ в рамках направления по арт- и фототерапии. Делегаты поднялись на Лисью гору, осмотрели музей «Горнозаводской Урал», побывали в «Маленьком театре» и художественных мастерских, участвовали в мастер-классах. В рамках промтуризма гости съездили на площадку ЕВРАЗ НТМК, оценив масштаб ведущего металлургического предприятия Урала. Завершили программу деловая игра «Культурный калейдоскоп», семинар с федеральными экспертами и вручение сертификатов.

«Наши территории живут не только производством. Мы видим устойчивый запрос жителей на участие в изменениях и развитии городской среды. ЕВРАЗ поддерживает такие инициативы: социальные проекты и инвестиции компании уже много лет решают конкретные задачи в городах присутствия», - отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти и КСО ЕВРАЗа Мария Дронова.