В Екатеринбурге после ДТП у храма могут дополнительно обезопасить тротуары

ДТП, унесшее жизни четырех человек, произошло вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга, унесшем жизни четырех человек, в городе могут принять меры для того, чтобы дополнительно обезопасить тротуары. Но определены они будут лишь после проведения расследования.

- Тут будем смотреть все, что нам разрешает применить ГОСТ, чтобы исключить такие факторы в будущем, - рассказал начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу Антон Попов. – По результатам расследования определенные меры будут приняты и по данному участку, и в целом по безопасности пешеходов в городе.

Авария на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева произошла вечером 10 июня. Автобус №81 протаранил автомобиль Lifan и вылетел на тротуар, где стояла группа пешеходов. Остановился автобус только после того, как врезался в здание храма «Большой Златоуст». В самом автобусе никто не пострадал. Под колесами автобуса погибли четыре человека, включая 42-летнюю женщину с ее 9-летним сыном.