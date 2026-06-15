В Новоуральске подросток повредил руку циркулярной пилой на лесопилке

Подростка допустили до работы с циркулярной пилой без инструктажа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новоуральске подросток повредил руку циркулярной пилой, работая на леспоилке. По версии следствия, директор ООО «Лесоруб» допустил до работы на станке с циркулярной пилой несовершеннолетнего, перед этим он не провел инструктаж по безопасному ведению работы.

– В результате подросток при распиловке древесины получил обширную рвано-ушибленную рану правой кисти. Согласно заключению экспертов, полученные подростком повреждения расценены экспертами как повлекшие тяжкий вред здоровью, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На директора лесопилки после прокурорской проверки завели уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Дело направлено в Новоуральский городской суд.