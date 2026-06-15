Авиарейсы из Екатеринбурга в Сочи и Краснодар переносят из-за ограничений

Из-за ограничений в аэропортах на юге России из Екатеринбурга задержаны несколько рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиарейсы из Екатеринбурга в Сочи и Краснодар задерживают из-за ограничения использования воздушного пространства в аэропортах на юге России.

По состоянию на 22:00 14 июня, маршрут Санкт-Петербург – Сочи приземлился на запасной аэродром в Екатеринбурге, рейс Екатеринбург – Сочи вернулся в Кольцово.

Маршрут Екатеринбург – Краснодар ушел на запасной аэродром в Минеральных водах, а Москва – Геленджик временно приземлился в Грозном. В пункт назначение пассажиров отвезут наземным транспортом.

– Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынужденно модифицирует расписание полётов и оптимизирует использование воздушных судов. Убедительно просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта вылета либо авиакомпании, – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ожидающим пассажирам предоставлены все положенные услуги.

По данным Росавиации, ограничения на прием и вылет воздушных судов из аэропортов в Сочи и Геленджике сняли в 2:16 и в 2:38 15 июня. Исходя из онлайн-табло аэропорта Кольцово, на один из рейсов посадка завершена, на другой началась регистрация.