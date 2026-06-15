Паслер назначил замминистром международных связей Илью Скидина

Заместителем министра международных и внешнеэкономических связей назначен Илья Скидин. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем министра международных и внешнеэкономических связей региона Илью Скидина. Ранее эту должность занимала Людмила Берг. Скидин приступил к исполнению свих обязанностей 15 июня 2026 года.

– Илья Скидин начал трудовую деятельность в сфере промышленности. С 2018 года работал на различных должностях в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2023 года – советник замгубернатора Свердловской области, – сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области назначил заместителя министра промышленности и науки региона. Им стал Александр Данилов. Замминистра приступил к исполнению своих обязанностей 29 мая 2026 года.