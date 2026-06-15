Свердловская область оказалась на 5 месте по социально-экономическому положению

Свердловская область стала единственным субъектом УрФО, вошедшим в пятерку лидеров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге социально-экономического положения среди регионов России. Это следует из данных исследования РИА Новости. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, область в 2025 году улучшила свои позиции.

– Свердловская область стала единственным субъектом УрФО, вошедшим в первую пятерку рейтинга социально-экономического положения. Укрепление позиций стало результатом системной работы по развитию промышленности, поддержке инвестиционных проектов, модернизации социальной инфраструктуры и реализации национальных проектов, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Рейтинг формируется на основе анализа ключевых показателей экономики, сферы бюджета, рынка труда, инвестиционной активности и социальной политики. Свердловская область является ведущим субъектом России по объему промышленного производства, инвестициям и развитию малого и среднего бизнеса. Также в регионе реализуют крупные проекты в сфере здравоохранения, образования и других направлениях, улучшающих качество жизни населения.