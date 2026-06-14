Юные свердловские шахматисты представят Россию на соревнованиях в Италии

Соревнования пройдут с 14 по 27 июня Фото: Татьяна МЕЕЛЬ. Перейти в Фотобанк КП

Пять юных шахматистов из Свердловской области представят Россию на первенстве мира по шахматам среди юношей и девушек. Соревнования пройдут с 14 по 27 июня в итальянском Монтесильвано. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Вы отправляетесь защищать честь России и Свердловской области на мировой шахматной арене, и это уже большая победа. Впереди у вас серьезные партии, сильные соперники и бесценный опыт. Сохраняйте хладнокровие, верьте в свои силы, играйте смело и достойно. Желаю вам уверенных ходов, точных решений и ярких побед, - поздравил шахматистов губернатор региона Денис Паслер.

В состав российской делегации вошли Елизавета Прайгер, Милана Соколова, Артем Пингин, Мария Клещева и Алексей Прохоров. Спортсмены получили право выступить на мировом первенстве, успешно проявив себя на всероссийских соревнованиях.

Алексей Прохоров и Мария Клешева занимаются в корпоративном шахматном клубе ВСМПО-АВИСМА «Дебют» в Верхней Салде. Мария является кандидатом в мастера спорта, она выиграла первенство России среди девушек до 15-ти лет.

Ежегодно на первенство мира съезжаются сильнейшие шахматисты из разных стран. Соревнования проходят по швейцарской системе. Согласно ей, участники играют 11 партий с классическим контролем времени. Победителей определят в нескольких возрастных категориях.

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