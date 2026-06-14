Одного из подростков, которые зарезали знакомую в Краснотурьинске, арестовали

Меру пресечения суд избрал 14 июня. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Одного из подростков, которые обвиняются в жестоком убийстве сверстницы в Краснотурьинске, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трагедия произошла 12 июня. 15-летние Артем и Леонид расправились над своей15-летней знакомой Анастасией (все имена изменены – Прим.ред.). Как рассказывали «КП-Екатеринбург» знакомые девочки, подростки заманили ее за гаражи.

- Сначала Леонид и Артем заманили Анастасию в гаражный массив. Один из парней душил Анастасию, а второй резал ножом. Они решили расправиться с девушкой из-за того, что она оскорбляла родителей одного из них, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель Краснотурьинска.

Раненую школьницу обнаружили случайные прохожие. Они вызвали «скорую помощь», медики срочно госпитализировали Анастасию в Краснотурьинскую детскую больницу. Но, к сожалению, раны оказались смертельными, спасти девочку не удалось. Сами нападавшие, как сообщали в Следственном комитете по Свердловской области, с места преступления скрылись.

- Фигуранты вызвали свою жертву на встречу обманным путем, заранее зная о расправе. Причинив травмы, они ретировались, не вызвав «неотложку». Задержанные признались в содеянном. Орудие преступления - колюще-режущий предмет – изъято. Оба подростка из полных семей. Погибшую девочку воспитывала мама, - рассказывал ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Оба подростка вскоре оказались задержаны. Им предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». 14 июня Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения для одного из обвиняемых.

- Суд избрал одному из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 11 августа 2026 года, - уточнили в пресс-службе суда.

Мера пресечения второму школьнику будет избрана позднее.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru